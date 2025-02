Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Mehrere Mülltonnenbrände - Verletzte Feuerwehrkräfte+++

Wiesbaden (ots)

Mehrere Mülltonnenbrände - Verletzte Feuerwehrkräfte, Wiesbaden, Wellritzstraße und Obere Webergasse, Freitag, 28.02.2025, gegen 02:00 Uhr

(nm) In der Nacht zum Freitag kam es gegen 02:00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt an zwei Örtlichkeiten zu Mülltonnenbränden, bei denen Feuerwehrleute verletzt wurden. Ein Zeuge meldete in der Oberen Webergasse eine brennende Mülltonne und startete direkt mit Löschversuchen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand dann endgültig gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Gegen 01:55 Uhr meldete ein Anwohner der Wellritzstraße, dass mehrere Mülltonnen in einem Durchgang zu einem Hinterhof brennen würden. Während den Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Wiesbaden löste sich ein Teil der Deckenverkleidung und begrub einen Feuerwehrmann unter sich. Dieser konnte durch mehrere Einsatzkräfte befreit werden. Durch weitere Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand im Anschluss gelöscht werden. Bei dem Einsatz wurden insgesamt fünf Feuerwehrleute verletzt, die in verschiedenen Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei von Brandstiftung aus. Nach jetzigem Ermittlungsstand kann ein Zusammenhang der beiden Brände nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die sich im Verlauf der Nacht vor dem Ausbruch der Brände im Bereich Obere Webergasse und Wellritzstraße aufgehalten haben. In beiden Fällen nimmt die Brandursachenermittlung der Wiesbadener Kriminalpolizei Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

