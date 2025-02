POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Spinde und Pkw-Diebstahl im Badepark - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots) - Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr kam es in der Straße "Am Bloomholt" in Lingen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Bewegungsmelder an einem Einfamilienhaus mit angrenzender Anliegerwohnung. Eine 44-jährige Bewohnerin des Hauses hörte ein Geräusch, das dem Zerspringen von Glas ähnelte, sowie leises ...

