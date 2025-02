Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Sachbeschädigung/versuchtem Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Am Samstagabend gegen 18.45 Uhr kam es in der Straße "Am Bloomholt" in Lingen zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Bewegungsmelder an einem Einfamilienhaus mit angrenzender Anliegerwohnung.

Eine 44-jährige Bewohnerin des Hauses hörte ein Geräusch, das dem Zerspringen von Glas ähnelte, sowie leises Gemurmel. Ein weiterer 56-jähriger Zeuge konnte beobachten, wie sich zwei schwarz gekleidete Männer von dem Grundstück entfernten und mutmaßlich in einen schwarzen Porsche Cayenne stiegen, der anschließend in Richtung Lingen davonfuhr. Einer der Männer wurde als stämmig und größer beschrieben, der andere als eher schlank, jedoch ebenfalls groß.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0591/87-0 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell