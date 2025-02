Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel - Autofahrer greift Sanitäter an

Emsbüren (ots)

Am Freitag gegen 16.30 Uhr kam es auf der Kreisstraße 312 in Ahlde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Fahrer eines Ford EcoSport aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 79 nach rechts von der Fahrbahn abkam. Während der rettungsdienstlichen Behandlung zeigte sich der Mann plötzlich aggressiv. Ohne Vorwarnung schlug er einem 55-jährigen Sanitäter ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder anderen berauschenden Mitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft entsprechende strafrechtliche Konsequenzen.

