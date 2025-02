POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch in Holzschuppen gesucht

A31 / Samern (ots) - Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden zu einem gefährlichen Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer. Ein 64-jähriger Fahrer eines Renault mit niederländischer Zulassung fuhr an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. In der Kurve traf er auf einen 31-jährigen ...

mehr