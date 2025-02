POL-EL: Nordhorn - Opel Corsa auf Parkplatz des Ärztehauses beschädigt - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - In der Nacht zum heutigen Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Gartenstraße in Schüttorf alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einem Schornstein, wodurch Holzbalken im Kellerbereich eines Einfamilienhauses Feuer fingen. Eine 30-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und ...

