Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kollision mit Brücke auf der B 271

Alzey (ots)

Am Donnerstag, den 13.06.2024 gegen 10:30 Uhr kollidierte ein LKW-Gespann mit der Eisenbahnbrücke auf der B 271 in Fahrtrichtung Gau-Odernheim. Der LKW mit Tieflader, auf dem ein Bagger geladen war, blieb an der Brücke hängen. An der Brücke als auch am Bagger entstand Sachschaden. Eine statische Beeinträchtigung der Brücke entstand hierdurch jedoch nicht.

