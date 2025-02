Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Samern - Falschfahrer verursacht Unfall auf der A31 (*Korrektur zum Ablauf)

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr kam es auf der A31 in Fahrtrichtung Norden zu einem gefährlichen Verkehrsunfall durch einen Falschfahrer.

Ein 64-jähriger Fahrer eines Renault mit niederländischer Zulassung fuhr an der Anschlussstelle Schüttorf-Ost entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahnauffahrt. In der Kurve traf er auf einen 31-jährigen Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim, der die Abfahrt ordnungsgemäß nutzte. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der BMW-Fahrer ausweichen und prallte gegen die Außenschutzplanke.

*Der 64-Jährige fuhr anschließend an dem verunfallten BMW vorbei, überquerte einen Graben und gelangte auf die A31, wo er seine Fahrt in Richtung Süden in der richtigen Fahrtrichtung fortsetzte.

Der BMW-Fahrer verfolgte ihn und konnte den 64-Jährigen nach etwa 4,5 Kilometern auf dem Standstreifen zum Anhalten bewegen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille beim 64-jährigen Unfallverursacher fest. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel durfte der 64-Jährige zunächst den Beamten übergeben. Gegen den Renault-Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

