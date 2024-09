Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad - Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl von Kleinkraftrad

Fulda. In der Zeit von Dienstag (17.09.), gegen 20 Uhr, bis Mittwoch (18.09.), gegen 9.30 Uhr, wurde ein vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Kleegarten" abgestelltes silbernes Kleinkraftrad der Marke Yamaha zum Ziel unbekannter Täter. Sie beschädigten den Lenker sowie das Schloss des Fahrzeugs. Möglicherweise sind die Unbekannten bei ihrem Diebstahlsversuch gestört worden, weshalb sie von der Tat abließen und flüchteten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrraddiebstahl

Fulda. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Freitagnachmittag (13.09.) bis Mittwochmorgen (18.09.) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Löherstraße und stahlen aus diesem ein braunes Trekkingrad der Marke Cube, Modell Nature Pro Allroad im Wert von rund 1.100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell