Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Alsfeld (ots)

Am Mittwoch (18.09.), in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Drogerie in Alsfeld, in der Schellengasse 41, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter grauer Seat Kombi wurde, vermutlich durch einen roten Pkw, im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt.

Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

An dem beschädigten Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 2.500 Euro.

Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Dörr, PHK (Polizeistation Alsfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell