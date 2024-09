Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Kreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Montag (16.09.), zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, parkte eine 46-jährige Fahrerin ihren weißen Mercedes auf dem Marktplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer in der Zwischenzeit ihr Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Spurwechsel

Bad Hersfeld. Am Montag (16.09.), gegen 9.40 Uhr, befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Bad Hersfeld die Frankfurter Straße von Fulda kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein 67-jähriger Fahrer eines Dacia Duster aus Künzell bog von der B 62 auf die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ein. Beim Wechseln vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen, touchierte der 67-Jährige den Golf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 6.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht in Parkhaus

Bad Hersfeld. Am Montag (16.09.), gegen 15.15 Uhr, parkte eine 23-jährige Fahrerin eines VW Polo im ersten Obergeschoss des City Parkhauses. Als sie gegen 16.50 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie Beschädigungen an diesem fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Flucht vor Polizei endet im Graben

Bebra. Ein Bad Hersfelder Golf-Fahrer befuhr am Dienstag (17.09.), gegen 2.20 Uhr, die Hersfelder Straße aus Weiterode kommend in Richtung Breitenbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschleunigte der Fahrer, als eine Polizeistreife ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er in der Folge in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr eine Böschung hinunter und kippte auf die Fahrerseite. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da darüber hinaus der Verdacht der Alkoholisierung des Fahrers bestand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden wird auf rund 5.300 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Dienstag (17.09.), gegen 10 Uhr, parkte eine 54-jährige Frau aus Rotenburg ihren blauen VW Polo auf einem Parkplatz in der Poststraße. Gegen 12 Uhr kam sie zu ihrem Pkw zurück und stellte daran Beschädigungen fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den blauen VW Polo im Bereich des hinteren linken Kotflügels und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Dienstag (17.09.), gegen 14.45 Uhr, befuhren eine 56-jährige VW-T-Roc-Fahrerin aus Melsungen und eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin aus Rotenburg die Kasseler Straße aus Richtung Alheim-Heinebach in Richtung Rotenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen bremste die 24-Jährige im Bereich der Kasseler Straße verkehrsbedingt. Dies bemerkte die nachfolgende Rotenburgerin zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg

