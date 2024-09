POL-OH: Dieseldiebstahl

Fulda (ots) - Einbruch in Gartenhütte Fulda. Eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Bonifatiusstraße wurde in der Zeit von Freitagabend (13.09.) bis Montagmorgen (16.09.) zum Ziel unbekannter Täter. Sie begaben sich derzeitigen Informationen nach unbefugt auf das umfriedete Gelände, hebelten die Zugangstür einer Hütte auf und stahlen mehrere Gartenutensilien im Wert von rund 200 Euro. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise ...

mehr