Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mindestens zwölf Fahrzeuge beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Mindestens zwölf Fahrzeuge beschädigt

Bebra. Unbekannte zerkratzten am Montag (16.09.), zwischen 0 Uhr und 7.30 Uhr, mehrere Fahrzeuge im Bereich der Mühlenstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand waren diese Autos im Tatzeitraum mitunter am Straßenrand sowie auf einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus abgestellt gewesen. Der Gesamtsachschaden beläuft ich ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell