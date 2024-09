Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - 3 Personen verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz - Am Dienstag (17.09.), gegen 01:38 Uhr, befuhr ein 33-jähriger aus Schlitz mit seinem Mercedes die Landesstraße 3176 von Fraurombach kommend in Richtung Schlitz. Ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Fulda, welcher mit seinem VW Polo aus der Fraurombacher Straße auf die L 3176 einbog, übersah den Mercedes offenbar und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer, dessen Beifahrerin (43 Jahre), sowie der Fahrer des VW Polo wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrbahn war für drei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

Gefertigt: Reimer, PK, PSt. Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell