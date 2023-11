Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach volksverhetzenden Ausrufen und Körperverletzung an Haltestelle: 49-Jähriger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Am gestrigen Mittwochnachmittag wurde die Polizei gegen 14:50 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle "Rhönplatz" in Kassel gerufen, da dort ein alkoholisierter und aggressiver Mann Passanten angegriffen und angepöbelt haben soll. Die hinzugeeilten Beamten des Polizeireviers Süd-West konnten den tatverdächtigen 49-Jährigen an Ort und Stelle festnehmen. Vier Personen schilderten den Polizisten anschließend, dass sie unabhängig voneinander an der Haltestelle auf die Tram gewartet hatten, als der Mann lautstark volksverhetzende Äußerungen gegen sie gerichtet und zwei von ihnen körperlich angegriffen sowie getreten haben soll. Eine 18-jährige Frau mit syrischer Staatsangehörigkeit berichtete, dass der Mann sie beleidigt, durch einen Tritt verletzt und antisemitische Äußerungen getätigt hat. Zwei Jugendliche und ein 28-Jähriger mit syrischer und ägyptischer Staatsangehörigkeit bestätigten dies und schilderten, dass sie von dem Mann entgegen seiner ersten Ausrufe nun rassistisch beleidigt wurden und er einen der Jugendlichen getreten hat. Auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens zur medizinischen Versorgung verzichteten die beiden Leichtverletzten.

Da sich der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 49-Jährige auch nach seiner Festnahme fortlaufend aggressiv verhielt, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aus Kassel wegen Volksverhetzung, Verhetzender Beleidigung und Körperverletzung werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell