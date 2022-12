POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 31. Dezember 2022:

Peine (ots) - Körperverletzung Am 30.12.22 gegen 06:55 Uhr kam es in Ilsede in der Straße Am Brink zu Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Personen. Hierbei schlug ein 34jähriger einem 48 jährigen mit der Faust in das Gesicht. Anschließend schlug ein ebenfalls anwesender 41jähriger dem 34jährigen mit der Faust in das Gesicht. Beide Opfer erlitten Platzwunden, ...

