Lübeck (ots) - Eine Lübeckerin fuhr am Montagabend (14.11.2022) mit ihrem Auto im Baustellenbereich der Bundesautobahn 1 bei Neustadt zwischen zwei Leitplanken. Das Fahrzeug wurde in Schräglage zwischen den Planken eingeklemmt. Die Fahrerin konnte aus ihrem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz nach 19 Uhr befand sich eine 29-jährige ...

