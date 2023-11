Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täterin greift Mann an Haltestelle unvermittelt mit Messer an: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines versuchten Messerangriffs, der sich am gestrigen Dienstagabend an der Straßenbahnhaltestelle "Hauptfriedhof" in der Kasseler Nordstadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie um 22:30 Uhr von dem 29-jährigen Opfer in die Holländische Straße gerufen worden. Der schockierte Mann aus Kassel schilderte, dass er an der Haltestelle auf jemanden gewartet habe, als die unbekannte Frau völlig unvermittelt an ihn herantrat und "verpiss dich" zu ihm sagte. Danach habe sie plötzlich ein großes Messer in der Hand gehalten und damit mehrfach in Richtung seiner Schultern gestochen, wobei er den Angriffen ausweichen konnte und unverletzt blieb. Die Täterin, eine Frau mit schulterlangen dunklen Haaren und einer gelben Jacke, lief anschließend in Richtung Eisenschmiede davon und konnte bei der folgenden Fahndung nicht mehr festgenommen werden.

Hinweise auf das Motiv der unbekannten Angreiferin liegen bislang nicht vor. Die Beamten der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe ermitteln nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise in dem Fall nimmt die Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

