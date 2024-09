POL-OH: Kellerbrand in Zweifamilienhaus

Fulda (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Burghaun. Unbekannte brachen am Dienstag (17.09.), zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Dorfblick" in Langenschwarz ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Gold von noch unklarem Gesamtwert. Außerdem entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter ...

