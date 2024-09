POL-HB: Nr.: 0579--Einbruch in Gemeinderäume

Polizei Bremen

- Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Humboldtstraße Zeit: 16./17.09.24 von 13:30 bis 07:25 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in einer Kirchengemeinde in der Östlichen Vorstadt eingebrochen, dabei wurden mehrere Türen und Schränke stark beschädigt.

Um 07:25 Uhr am Dienstagmorgen bemerkte die Reinigungskraft in den Gemeinderäumen der Kirche in der Humboldstraße, dass dort offenbar eingebrochen wurde. Nachdem die Scherben in den Räumen entdeckt wurden, wurde die Polizei informiert und verhindert, dass Spuren am Tatort vernichtet wurden. Durch die Spurensuche vor Ort konnte bisher rekonstruiert werden, dass der oder die Täter auf unbekannte Weise in den Hinterhof des Kindergartens der Gemeinde gelangten und von dort ins Gebäude eingedrungen sind. Innerhalb der Räume wurden dann diverse Schubladen durchsucht, Türen zerstört und teilweise Schränke aufgebrochen. Was die Einbrechenden gesucht hatten, ist unbekannt, besondere Wertgegenstände sind in den Gemeinderäumen nicht aufzufinden. Ob es für die Täter überhaupt eine Beute gab und wie sich diese zusammensetzt, wird von der Gemeinde zurzeit geklärt. Bzgl. der weiteren Tataufklärung wurden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Tel.-Nr. 0421 362-3888 entgegen.

