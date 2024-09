Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0578 --Autobrände in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Osterfeuerberg/Walle, Holsteiner Straße/Waller Straße/Osterfeuerberger Ring Zeit: 16./17.09.2024, 23:15 Uhr/ 04:05 Uhr

Am Montagabend brannten in Walle mehrere Autos auf dem Parkplatz eines Supermarktes. In einem weiteren ausgebrannten Auto, ebenfalls in Walle, wurde am frühen Dienstagmorgen eine Leiche gefunden.

Zunächst meldeten Passanten etwa um 23:15 Uhr insgesamt vier brennende Autos auf einem Parkplatz in der Holsteiner Straße. Schnell eingetroffene Kräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf ein weiteres Auto nicht mehr verhindern. Insgesamt wurden durch das Feuer ein Mercedes, zwei BMW, ein VW Kleinbus und ein Opel zum Teil vollständig zerstört und es entstand hoher Sachschaden.

Zwischenzeitlich brannten in Walle die Abdeckplane eines Bootes und vermutlich Unrat oder Sperrmüll in der Glücksburger Straße und der Fiegenstraße. Das Boot wurde durch Zeugen und der Unrat durch Kräfte der Feuerwehr schnell gelöscht. Verletzt wurde in diesen Fällen niemand.

Mehrere Stunden später, ungefähr um 04:05 Uhr, entdeckten ebenfalls Passanten einen bereits vollständig brennenden Seat in der Waller Straße und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Nach Beendigung der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam im Fahrzeug. Zu den Hintergründen und der Todesursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zuge wird ebenfalls geprüft, ob es zwischen den Fällen einen möglichen Zusammenhang gibt. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell