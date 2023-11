Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher an Terrassentür

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 28.11.2023, hielt sich ein 30-Jähriger in seinem Schlafzimmer in der Danziger Straße auf. Plötzlich vernahm er ein Knacken in der Küche. Als er in diese trat, schaltete er sofort das Licht ein. An der Terrassentür hantierten Einbrecher und versuchten diese von außen aufzuhebeln. Durch das Licht geblendet flohen sie in Richtung Dortmunder Straße. Beide trugen dunkle Kleidung und schwarze Wollmützen. Sie hatten jeweils einen Schal hoch in das Gesicht gezogen. Einer war zirka 1,80 m groß und hatte leicht gebräunte Haut. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

