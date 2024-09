Alsfeld (ots) - Am Mittwoch (18.09.), in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Drogerie in Alsfeld, in der Schellengasse 41, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Seat Kombi wurde, vermutlich durch einen roten Pkw, im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem ...

