Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Gemeinsame Initiative lädt zur Preisverleihung in den Bürgersaal der Stadt Greifswald ein

Gemeinsame Presseeinladung und Pressemitteilung der Landespolizei MV, vertreten durch das Landeskriminalamt MV und die Polizeiinspektion Anklam, sowie des Caspar-David-Friedrich-Instituts Greifswald

Das alljährlich stattfindende Gemeinschaftsprojekt der Landespolizei MV und des Caspar-David-Friedrich-Instituts der Universität Greifswald, in dem Kunst und Prävention zueinanderfinden, hat auch in diesem Jahr wieder Studierende zur eigenen künstlerischen Interpretation und Gestaltung von Motiven unter dem diesjährigen Motto "Für dich normal - für andere brutal" aufgerufen.

Die hierfür von elf Studentinnen entwickelten kreativen Motive richten sich besonders an Kinder und Jugendliche. Sie nutzen dazu offene oder kontextuelle Botschaften zur Sensibilisierung für Gewalt- und Missbrauchsdarstellungen in Social Media, auf Spieleplattformen und in anderen Bereichen des Internets.

Auch Erwachsene und insbesondere Eltern sollen durch unterschiedliche Verbreitung der Motive, sowohl in Form verschiedener Printmedien, als auch digital über Social Media, für die Probleme und Gefahren im Umgang mit digitalen Medien aufgeklärt werden. Dabei ist das seit mehr als 15 Jahren bestehende Projekt stets in Wettbewerbsform gestaltet, bei der Schülerinnen und Schüler am

18. Juli 2024 von 10:30 bis 12.00 Uhr

im Bürgersaal des Rathauses Greifswald

Markt 1, 17489 Greifswald

in zwei Gruppen aus den insgesamt 17 Motiven ihre jeweils besten drei auswählen. Die Studentinnen erhalten dabei für Ihre Kreativität eine gestaffelte Belohnung in Form unterschiedlicher Anzahl von GreifswaldCards.

Zur Wahl- und Prämierungsveranstaltung werden der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung, Herr Christian Pegel, sowie der Oberbürgermeister der Stadt Greifswald, Herr Stefan Fassbinder, vor Ort sein.

Im Anschluss an die Veranstaltung werden die Motive für verschiedene Präventionsmaßnahmen sowohl in Print-, als auch Digitalvarianten eingesetzt.

Medienvertreter sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen.

Ansprechpartnerin:

Xenia Schmidt-Esse

Leiterin Dezernat 61 - Prävention

Landeskriminalamt MV

Tel.: 03866 64 61 00

Mail: xenia.schmidt-esse@lka-mv.de

