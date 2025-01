Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter wirft Stein gegen fahrenden Pkw - Zeugen gesucht

Schlotheim (ots)

Seit Mittwochmorgen ermittelt die Polizei im Unstrut-Hainich Kreis wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen unbekannten Steinwerfer. Ein Autofahrer war gegen 4.50 Uhr in der Weiterstädter Straße in Schlotheim unterwegs, als der Stein die Frontscheibe des fahrenden Autos traf. Der Stein prallte ab, der Fahrer erschreckte sich und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam an einem Baum zum Stehen. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der unbekannte Steinwerfer flüchtete. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

