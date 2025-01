Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Küllstedt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sprengten Unbekannte zwischen 2.50 Uhr und 3 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Kefferhäuser Straße. Der oder die Täter gelangten so an den Inhalt des Automaten. Sie erbeuteten Bargeld und eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Die Täter sollen anschließend in einem Pkw geflüchtet sein. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0025786

