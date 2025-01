LPI-NDH: Ladendieb verletzt Marktmitarbeiter

Mühlhausen (ots) - Auf ein hochwertiges E-Bike des Herstellers Cube hatten es Unbekannte in Mühlhausen abgesehen. Am Dienstag beschädigten Unbekannte zwischen 0 Uhr und 12 Uhr die Umfriedung eines Gartengrundstückes in der Sondershäuser Landstraße und begaben sich zu einem Schuppen. Vom Grundstück entwendeten der oder die Täter schließlich das E-Bike. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. ...

