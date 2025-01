Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Dienstag, gegen 7.15 Uhr, den Darrweg. Als der vor ihr fahrende 55-jährige Fahrer eines Lkw an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr die Autofahrerin auf. Die 44-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell