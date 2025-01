LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Cornelia M.?

Bleicherode (ots) - Am Montagnachmittag wurde ein Einbruch in ein unbewohntes Wohnhaus in der Hauptstraße festgestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen Unbekannte im Tatzeitraum zwischen vergangenen September 2024 und Montag, 27. Januar, gewaltsam in das Haus ein. Der oder die Täter erbeuteten daraus einen Kaminofen, technische Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand ...

mehr