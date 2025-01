Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnung von Einbrechern heimgesucht

Bad Langensalza (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Gutenbergstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 14.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Der oder die Täter entwendeten einen Laptop und ein schwarzes E-Bike. Außerdem beschädigten der oder die Täter die Wohnungseinrichtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0024324

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell