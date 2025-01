Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte machen Beute in unbewohntem Doppelhaus

Bleicherode (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein Einbruch in ein unbewohntes Wohnhaus in der Hauptstraße festgestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen Unbekannte im Tatzeitraum zwischen vergangenen September 2024 und Montag, 27. Januar, gewaltsam in das Haus ein. Der oder die Täter erbeuteten daraus einen Kaminofen, technische Geräte und Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zudem entstand Sachschaden. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 024428

