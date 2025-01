Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tabakwaren in Supermarkt gestohlen - Zeugen gesucht

Ebeleben (ots)

Während der Geschäftszeiten hatten es bislang unbekannte Diebe am Montag auf die Tabakwaren im Zigarettenschrank eines Supermarktes in der Sondershäuser Straße abgesehen. Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wirkten der oder die Täter gewaltsam auf den Zigarettenschrank ein, um einen Zugriff auf die darin befindlichen Tabakwaren zu erhalten. Die Täter erbeuteten Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die PI Kyffhäuser ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem Zigarettenschrank zu schaffen machten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0024442

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell