Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - drei Personen bei Verkehrsunfall auf regennasser Fahrbahn zum Teil schwer verletzt

Möhnesee (ots)

Am frühen Freitagnachmittag (06.12.), gegen 14.15 Uhr, befuhren hintereinander eine 52-jährige Soesterin, ein 51-jähriger Soester und zum Schluss ein 85-jähriger Mann aus Möhnesee mit den jeweiligen Pkw die Möhnestraße (K8) von Niederense in Richtung Möhnesee-Günne. Trotz einiger Widersprüche ist nach bisherigem Stand der Ermittlungen zum Unfallgeschehen davon auszugehen, dass alle Pkw auf der Möhnestraße hintereinander herfuhren. Auf freier Strecke zwischen den Ortschaften Niederense und Günne kam der 85-jähriger Mann offensichtlich auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der vor ihm fahrenden Frau aus Soest und dem davor befindlichen 51-jährigen Soester. Der Pkw des Mannes aus Möhnesee kam schließlich an der Schutzplanke zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 85-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist erheblich und wird auf ca. 40.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Möhnestraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Die Unfallschilderung ist zum Teil widersprüchlich. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-9100 0 entgegen. (hn)

