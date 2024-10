POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - B 17 / AS Haunstetten / FR Landsberg am Lech - Am Samstag (26.10.2024) wechselte ein bislang unbekannter Täter auf der B17 auf Höhe der Anschlussstelle Haunstetten/Inningen mehrere Fahrstreifen und verursachte so Zusammenstöße im nachfolgenden Verkehr. Der Unbekannte fuhr im Anschluss weiter. Gegen 18.30 Uhr wechselte der unbekannte Täter offenbar mit einem gefährlichen Fahrmanöver mehrere ...

mehr