Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Welver (ots)

Am Freitagmittag (06.12.), gegen 11.25 Uhr, befuhr ein 47-jährige Mann aus Soest mit seinem Pkw die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Dinker. Zur gleichen Zeit näherte sich aus der Gegenrichtung ein 30-jähriger Mann aus Welver mit seinem Pkw dem Kreuzungsbereich. Dieser hatte sich links eingeordnet und wollte in Richtung Dorfwelver abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er den Mann aus Welver, der den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der 47-jährige Soester leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen 5-stelligen Eurobetrag geschätzt. (hn)

