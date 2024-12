Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 33-jähriger bedroht Nachbarn und bespuckt Rettungsdienstmitarbeiterin

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend kam es in der Jakobistraße zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn. Der 33-jährige Soester bedrohte seinen 60-jährigen Nachbarn mit dem Tode. Der 33-jährige zeigte sich vor Ort geständig aber uneinsichtig. Eine Zwangseinweisung nach dem Psychischkrankengesetz wurde geprüft. Nun sollte der Täter mit einem Rettungswagen in die psychatrische Klinik verbracht werden. Hierbei hatte er es wohl auf die 23-jährige Mitarbeiterin des Rettungsdienstes abgesehen. Er redete sich in Rage und spuckte knapp an der 23-jährigen vorbei. Als wäre dies nicht genug beleidigte er sie auch noch. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren und ein Aufenthalt in der Klinik. (VF)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell