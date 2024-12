Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht und Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Im Bereich der Soester Straße in Werl kam es am 29.11.2024 um 15:57 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Audi Q2 und einem Kleinkraftrad. Der unbekannte Jugendliche fuhr mit seinem Kleinkrafrad in den Pkw, sprach kurz mit der 24-jährigen Arnsbergerin und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Die 34-jährige konnte den Jugendlichen wie folgt beschreiben: - Ca. 170cm-180cm groß - Buschige Augenrauen - Volle Lippen - Dunkel braune Haare - Blaue Augen Am selben Tag gegen 18:00 Uhr wurden die Polizisten auf ein Kleinkraftrad mit einem Jugendlichen aufmerksam. Dieser fuhr auf der Industriestraße. Die Beamten stellten fest, dass es sich dabei um das Kleinkraftrad handelt, welches bei der vorher genannten Unfallflucht aufgefallen war. Allen Anhalteversuchen zum trotz setzte der Fahrer seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Nach einer längeren Verfolgungsfahrt bei der der Flüchtige weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet und auch einen Streifenwagen beschädigt hat, konnte dieser unerkannt flüchten. Bei der weiteren Suche konnte das Kleinkraftrad in der Straße "Zur Bonnekoh" ohne Fahrer aufgefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zu dem unbekannten Jugendlichen machen können. Diese melden sich bitte unter 02922-91000 oder suchen die nächstgelegene Polizeidienststelle auf.(VF)

