Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vogel gezeigt und weiter gefahren

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:50 Uhr, befand sich eine 15-jährige Schülerin in Begleitung ihres Vaters und ihres Bruders auf dem Radweg der Stirper Straße in Richtung Innenstadt. Unter Zuhilfenahme einer Verkehrsinsel überquerten die Drei die Straße als ein wartepflichtiger Pkw-Fahrer mit der Schülerin kollidierte. Mit ihrem Knie prallte sie gegen den linken Kotflügel eines schwarzen SUV Audi Q5 oder Q7. Am Steuer des Fahrzeugs befand sich ein Mann, dunkle Haare, Bart, 35-45 Jahre alt, Brillenträger, stämmige Figur. Statt seine Personalien zu hinterlassen zeigte er dem Mädchen einen Vogel und setzte seine Fahrt fort. Die Schülerin musste sich in einem Krankenhaus einer Behandlung unterziehen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941 / 91000 zu melden.

