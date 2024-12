POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch kam es in einem Baumarkt an der Erwitter Straße in Lippstadt zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein 31-jähriger wurde beim Bezahlvorgang darauf angesprochen dass er noch weitere Ware unter seiner Kleidung versteckt hätte. Daraufhin rannte er nach draußen, setzte sich auf sein Motorrad und flüchtete. Ein weiterer Mitarbeiter hat sich dem Flüchtigen noch in den Weg gestellt und konnte nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision ...

