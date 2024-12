Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Familienausflug endet im Polizeigewahrsam

Erwitte-Bad Westernkotten (ots)

Im Erwitter Ortsteil Bad Westernkotten kam es am gestrigen Nachmittag gegen 17:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Holunderweg. Durch die Videoüberwachung konnte die Bewohnerin auf ihrem Handy die flüchtenden Täter sehen. Die durch die Geschädigte hinzugerufene Polizei konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers drei Tatverdächtige im Nahbereich festnehmen. Hierbei handelt es sich um einen 58-jährigen Erwitter sowie seine beiden 28- und 26-jährigen Söhne. Die 58-jährige Mutter der beiden, konnte in dem vermutlich bereitgestellten Fluchtwagen, ebenfalls im Nahbereich, angetroffen werden. Die Familie wurde vorläufig festgenommen. Ob die Eltern in diesem Fall mit gutem Beispiel vorangegangen sind - darüber lässt sich streiten. Abzuwarten ist auch, ob der Familienausflug dauerhaft hinter Gittern endet. Ob die vier etwas entwendet haben oder für weitere Taten in Frage kommen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht die Familie erwartet ein gemeinsames Strafverfahren.

