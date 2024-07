Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Einbrecher in Garage

In den vergangenen Tagen machten Unbekannte in Heidenheim an der Brenz Beute.

Ulm (ots)

Nur ein paar Tage verreist war ein 25-Jähriger aus Heidenheim. Als er am Sonntag gegen 15.30 Uhr wieder nach Hause kam, stellte er die aufgebrochene Garage in der Donauschwabenstraße fest. Dort hatten die Unbekannten das Schloss aufgebohrt und verschafften sich so Zutritt zur Garage. Dort hatten zwei Spieltische mit integrierten Bildschirmen gestanden. Die nahmen die Einbrecher mit. Für den Abtransport dürfte wohl ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-430) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die in den vergangenen Tagen Verdächtiges in der Donauschwabenstraße bemerkt haben.

++++1272000

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

