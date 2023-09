POL-PPKO: Vermisstes Ehepaar aufgefunden

Nentershausen (ots) - In der frühen Morgenstunden wurde die Polizei über eine Geldautomatensprengung in Nentershausen informiert. Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW aufgebaut, die bis in den Großraum Neustadt a.d. Wied / Asbach / Buchholz führte. Derzeit dauern die Fahndungsmaßnahmen an und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz ...

mehr