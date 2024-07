Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Mit Fahrrad auf Auto aufgefahren und verletzt

Nicht aufgepasst hat ein 58-Jähriger am Sonntag in Erolzheim.

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr war der Radler mit seinem Pedelec in der Biberacher Straße in Richtung Kirchdorf unterwegs. Vor ihm fuhr eine 31-Jährige mit einem Fiat. Die Autofahrerin musste ihr Fahrzeug an der Kreuzung zum Marktplatz bis zum Stillstand abbremsen. Denn dort fuhr ein bevorrechtigtes Fahrzeug. Das sah der Radler wohl zu spät und stieß dem Fiat ins Heck. Bei dem leichten Aufprall stürzte der 58-Jährige auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Offenbar blieben beide Fahrzeuge unbeschädigt.

