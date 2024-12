Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es in einem Baumarkt an der Erwitter Straße in Lippstadt zu einem Räuberischen Diebstahl.

Ein 31-jähriger wurde beim Bezahlvorgang darauf angesprochen dass er noch weitere Ware unter seiner Kleidung versteckt hätte. Daraufhin rannte er nach draußen, setzte sich auf sein Motorrad und flüchtete. Ein weiterer Mitarbeiter hat sich dem Flüchtigen noch in den Weg gestellt und konnte nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision zwischen ihm und dem Motorrad verhindern.

Da die aufmerksamen Zeugen sich das Kennzeichen gemerkt hatten, war es für die Polizei nicht schwierig auch den Täter bei sich zu Hause aufzusuchen. Dort wurde der 31-jährige auch angetroffen.

Der gab zwar an, auch am Tatort gewesen zu sein, aber nichts falsch gemacht zu haben. Für ihn nicht gut, dass es eine Videoüberwachungsanlage gab, die alles aufgezeichnet hatte. Auch nicht gut für den Lippstädter: Er hatte Alkohol zu sich genommen. Ein Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Verdacht der Einnahme von Drogen bestand ebenfalls. Also wurden dem Räuber eine Blutprobe entnommen um den wirklichen Alkohol- und Drogengehalt im Blut festzustellen.

Sein Führerschein wurde zusätzlich noch beschlagnahmt. Das Motorrad sowie die Bekleidung passten auch zu der Person auf dem Video. Daher gibt es nun wenig Ausreden vor dem Gericht.

