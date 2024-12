Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fahndung nach Brandstiftern

Bad Sassendorf (ots)

Am 26.11.2024 wurde zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr auf dem Parkplatz Penny in Bad Sassendorf, der

PKW Peugeot 206,

SO-M 1214 gestohlen.

Mit dem PKW wurden Grünflächen und bestellte Äcker beschädigt. Im Bereich des Edeka Marktes wurden um 23:00 Uhr drei männliche jugendliche / junge Tatverdächtige am Fahrzeug aufgezeichnet, als man einen Fahrerwechsel vornahm. Das Fahrzeug wurde nachfolgend auf einem Acker am Birkenweg in Brand gesetzt und brannte vollständig aus.

Die Lichtbilder und Beschreibungen der Tatverdächtigen finden Sie hier:https://polizei.nrw/fahndung/153281

Hinweis für die Medienvertreter: Die im Pressetext genannte Videoaufzeichnung kann gerne eingesehen bzw. zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden. Dazu wird um Kontaktaufnahme mit der Pressestelle gebeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell