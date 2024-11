POL-WAF: Ahlen. Falschparker greift Mitarbeiter der Stadt an

Warendorf (ots) - Am Sonntag (24.11.2024, 01.05 Uhr) kam es in Beckum-Neubeckum an der Einmündung Dyckerhoffstraße/B 58 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 18-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pkw und seiner ebenfalls in Ahlen wohnenden gleichaltrigen Beifahrerin auf der Geißlerstraße in Richtung Dyckerhoffstraße. Er beabsichtigte, mit seinem Fahrzeug nach links auf die B 58 ...

mehr