Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Autos durch unbekannten Verursacher beschädigt

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (20.11.2024) 18.00 Uhr bis Donnerstag (21.11.2024) 5.50 Uhr, kam es in Oelde auf der Straße "Nach Plümerskotten" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Fahrzeuge (ein 5er BMW und ein VW Golf) an der linken Seite beschädigt wurden. Der Verursacher flüchtete. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell