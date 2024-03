Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg im Breisgau: Handtasche entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Einer 30-jährigen Frau wurde am Dienstag, 5. März 2024, gegen 15.15 Uhr in einem Tattoo-Studio in der Klarastraße in Freiburg-Stühlinger die Handtasche samt Bargeld gestohlen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten drei bislang unbekannte Männer das Tattoo-Studio und entwendeten in einem unbemerkten Moment die Handtasche einer Mitarbeiterin. Anschließend verließen sie die Räumlichkeit und fuhren auf Fahrrädern davon.

Als die Geschädigte den Diebstahl kurz darauf bemerkt hatte, nahm sie die Verfolgung zusammen mit anderen Personen auf und konnte zwei der mutmaßlichen Diebe einholen. Diese gaben ihr die gestohlene Handtasche zwar zurück, jedoch fehlte das darin befindliche Bargeld. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen erneut mit ihren Fahrrädern.

Laut Zeugenaussage werden die Männer wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- 25 bis 30 Jahre alt - nordafrikanisches Aussehen - groß und schlank - trug eine schwarze Jacke

Täter 2:

- 25 bis 30 Jahre alt - nordafrikanisches Aussehen - dunkle Augen und zurückgegelte Haar - trug einen blauen Trainingsanzug

Täter 3:

- circa 30 Jahre alt - nordafrikanisches Aussehen - groß - kurze Haare - trug eine schwarze Jacke und einen grün-gelben Pullover - Tattoo am linken Arm

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761/882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können.

