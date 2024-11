Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfall mit verletzter Radfahrerin. Beteiligtes Kind und Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (21.11.2024) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet, der sich bereits am vergangenen Montag (18.11.2024) gegen 13.00 Uhr ereignet hatte. Eine 76-jährige Frau aus Ahlen befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg der Martinstrasse in Ahlen in Richtung Am Brüggel. Von links kam ein Mädchen auf einem Fahrrad auf den Radweg gefahren und blieb quer auf diesem stehen. Die Ahlenerin machte eine Vollbremsung und stürzte. Sie wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Örtlichkeit befanden sich weitere Personen, die der Frau aus Ahlen geholfen haben. Für die Klärung des Unfalles werden nun diese Personen gesucht. Ebenso wird das am Unfall beteiligte Mädchen gesucht. Die Zeugen und die Eltern des beteiligten Mädchens werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

