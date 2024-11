POL-WAF: Telgte. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (20.11.2024) einen blauen Ford Mustang in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr am Kurenholtweg und wurde vorne linke beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung ...

